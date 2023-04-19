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Sudan'da mahsur kalan Türk A Haber'de! Darbe girişimi sırasında neler oldu?

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 14:05
Sudan'daki çatışmalarda Türk vatandaşları da mahsur kaldı. Onlardan biri de Darfur'daki, bir Türk enerji şirketinde idari işler uzmanı olarak görev yapan Ömer Cüneydioğlu’ydu. Darbe girişimi sırasında neler yaşandı? Ömer Cüneydioğlu A Haber’de anlattı.
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