11 Ağustos 2024, Pazar
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Suç bataklığına dönüşen Telgram'a son uyarı
İnternet, yasa dışı silah ticaretinin yeni pazarı haline geldi. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram suç bataklığına dönüştü. Telegram'a, BTK tarafından "çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu temini" gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili bini aşkın uyarı yapıldığı fakat dikkate almadığı öğrenildi.