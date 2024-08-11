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Suç bataklığına dönüşen Telgram'a son uyarı

Suç bataklığına dönüşen Telgram'a son uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.08.2024 09:47
İnternet, yasa dışı silah ticaretinin yeni pazarı haline geldi. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram suç bataklığına dönüştü. Telegram'a, BTK tarafından "çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu temini" gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili bini aşkın uyarı yapıldığı fakat dikkate almadığı öğrenildi.
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