Su faturasını görenler şaşkına döndü! Seçim mevsimi yerini zam mevsimine bıraktı

İstanbul Arnavutköy’e bağlı Dursunköy’de kasım ayı faturasını eline alan köy sakinleri şaşkına döndüler. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Dursunköy sakinleri, hane ve ahırlarına gelen faturalar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Bu nasıl bir zam" dedi. Köy sakini Aziz Alkan, "Eskiye göre faturalar çok çok fazla. Köy olarak mağduruz. Bunun düzeltilmesi için nereye çıkılacaksa çıkacağız. Bir önceki faturam 100 lira, şimdi geldi 1089 lira" dedi.

SUYA YÜZDE 80 ZAM

İSKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejimi aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejiminin aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği ortaya çıktı.

İBB Meclisi'ne yarın gelecek İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, konut tüketim tarifelerinde değişiklik yapılarak yüzde 80'lere varan zam yapıldığı anlaşıldı.

"BELİRTİLEN RAKAMLARIN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK"

Eski İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suyun hayatın temel unsurlarından birisi olduğunu ve İstanbul'da bu hizmetin İSKİ tarafından kaliteli bir şekilde verildiğini aktararak, aralık ayı başında uygulamaya konulması düşünülen tarifelere göre belirtilen rakamların üzerinde zam yapılacağının görüldüğünü söyledi.

"DEZAVANTAJLI KESİMİN FATURALARINA..."

Eraslan, İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Su Satış Tarifeleri Teklifi'ne göre bazı tarifelerin yeniden düzenlendiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Aylık tüketime esas alınan kademelendirmede 0-15 metreküp olan Konut 1. Kademe tarifesi 0-10 metreküp olarak düşürülmüş ve gizli bir zam ilave edilmiştir. Düşük gelirli ve kalabalık ailelerin tamamına yakını kaldırılan 0-15 metreküp dilimine girmektedir ve tarife halen 4 liradır. Burada kademe 10 metreküpe düşürülerek üzerindeki her harcamaya yüzde 80 zamla 7,20 lira bedelle tahsilat yapılacaktır. Yani bu zam dezavantajlı kesimin faturalarına yüksek bir bedelle yansıyacaktır."

"GİZLENEREK YÜZDE 80'E VARMIŞTIR"

Konut 2. Kademe'de konut başına aylık 16 metreküpten fazla kullanımı içeren tarife de ortadan kaldırılarak 11-20 metreküp arası olarak düzenlendiğini ifade eden Eraslan, "Önceki tarifede 16 metreküp ve üzeri fiyatı 6 lira iken 20 metreküp esasına göre fiyat 10,80 lira olmuştur. Bahsedildiği gibi zam oranı yüzde 20 değil, gizlenerek yüzde 80'e varmıştır." dedi.

İSKİ'nin 2019 yılı bütçesine göre su ve atıksu inşaatı yatırımlarından 725 milyon lira kesinti yapılıp, 2020 bütçesi için 7 milyar 776 milyon 456 bin lira teklif edildiğini aktaran Eraslan, yatırımların düşürülüp en önemli gelir kaynağı olan suya yüzde 80'lere varan zam teklif edilmesinin dikkati çekici olduğunu kaydetti.