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Stokçuların mallarına el konulacak

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 16:41
Başkan Erdoğan “Stokçuluk yapanın tepesindeyiz” ifadelerini kullanarak “Ellerindekine el koyacağız ve cezai müeyyideleri yüksek tutacağız” dedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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Stokçuların mallarına el konulacak
Stokçuların mallarına el konulacak
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