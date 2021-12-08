Stokçuların mallarına el konulacak

Başkan Erdoğan “Stokçuluk yapanın tepesindeyiz” ifadelerini kullanarak “Ellerindekine el koyacağız ve cezai müeyyideleri yüksek tutacağız” dedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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