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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yine dini değerleri hedef aldı! FETÖ tetikçisi Tele 1'de Diyanet ve yağmur duasıyla dalga geçtiler

A Haber
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Giriş: 15.12.2020 11:38
Güncelleme:15.12.2020 12:02
Kuraklık nedeniyle yağış olmayınca barajlardaki su seviyeleri alarm vermeye başladı. Diyanet de tüm camilerde geçen cuma günü yağmur duası yaptırdı. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sünnet olan o dua üzerinden dini değerlerimizi aşağılayıp dalga geçti. Skandal sözlere tepki yağdı. Programdaki "Diyanet, yağmur duasını fazla mı kaçırdı?" alt yazısı da büyük tepki çekti.

Ülke genelinde etkili olan kuranlık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü, yetkililer su tüketimi konusunda tasarruf çağrısında bulundu. Diyanet İşleri de bu uyarıları dikkate alarak Cuma hutbesinde suyun tasarruflu kullanılmasının önemini vurguladı. Ve Cuma namazının ardından da ülke genelinde yağmur duası yapıldı.

Ancak dinimizde sünnet olan yağmur duası ile Tele 1 televizyonunda yayınlanan programda dalga geçildi.

Cüneyt Akman'ın yönettiği Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in konuk olduğu programda diyanetin "su tasarrufu çağrısı ve yağmur duası" eleştirildi, dinimizi hedef alan skandal ifadeler kullanıldı. Özdil, "Dua en çok burada tuttu çünkü 3 gündür burada yağmur vardı" ifadelerini kullanarak dalga geçti.

Cüneyt Akman ise "Acaba diyorum aldılar da sonra mı böyle oldu hazır sağanak gelecek bu arada bir yağmur duasına mı çıksak dediler" dedi.

Programdaki "Diyanet, yağmur duasını fazla mı kaçırdı?" alt yazısı da büyük tepki çekti. Sarfedilen sözler ve kullanılan alt yazılar, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

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