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Son dakika: FETÖ tetikçisi Tele 1’den yeni provokasyon! Başkan Erdoğan'ı "vatan haini" göstermeye çalıştılar

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Giriş: 22.10.2020 16:43
Güncelleme:22.10.2020 16:51
Son dakika haberi... CHP’li Belediyeler tarafından fonlanan FETÖ tetikçisi Tele 1 yeni bir provokasyona imza attı. Kendini bilmez bir meczubun görüşlerine yer veren Tele 1, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı “vatan haini” olarak gösterme alçaklığına girişti. Büyük tepki çeken o videonun kısa süre sonra kaldırıldığı görüldü. Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş, "Yapılan şey alçaklıktır" ifadelerini kullanarak "Var oldukları günden beri yapmaya çalıştıkları bu. Vatana ihanet etmek" dedi.

İsveç muhabiri diye terör örgütü üyesini ekranlara çıkaran Tele 1 yeniden provokasyona başladı. Sokak röportajı yaptığı sırada denk geldiği bir meczubun hezeyanlarını yorum ve siyasi görüş kılıfında haberleştirdi.

Meczubun konuşmasını "her şeyi göze aldı" gibi cümlelerle kahramanlaştırmaya çalışan Tele 1, bir kişi üzerinden tüm vatandaşların hızlı bir şekilde erken seçim istediğini ileri sürdü.

Provokasyona sosyal medyadan tepki yağınca haber kısa süre içinde kaldırıldı.

YAPILAN ŞEY ALÇAKLIKTIR

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Ekrem Kızıltaş, "Bununla ilgili RTÜK bu tür şeylere ne der ama yapılan şeyin bir alçaklık olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü 83 milyonun yaşadığı Türkiye'de sokak röportajı yapacaksanız biraz vakit harcamayı göze alırsanız hemen her şeyi söyleyen söyleyebilecek insan bulursunuz. Türkiye'de yaşıyorsanız ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı biraz olsun tanıyorsanız iş başına geldiğinden beri değil taşın altına elini koymak vücudunu koyan ve bu uğurda sadece içerideki bir takım mihrakların değil dünya üzerinde ülkemizde ve bölgede gözü olan herkesin şimşeklerini üzerine çekip buna rağmen yoluna devam eden Türkiye için Türkiyeliler için çalışan bir insana böyle bir sözü kullandırıp yayın yapmak için alçak olmak yeterli değil." ifadelerini kullandı.

YAPMAYA ÇALIŞTIKLARI VATANA İHANET ETMEK

Kızıltaş, "Var oldukları günden beri yapmaya çalıştıkları bu. Vatana ihanet etmek. Televizyonculuk dediğimiz şey kamuoyunu bilgilendirmek için yapılan bir iştir. Bu tür sapıkça görüşlere akla hayale tamamen aykırı şeylere yer vermek o insanların kendi kafa yapılarını gösteriyor. Belli ki bu ülkeyi bu milleti bu devleti pek kafalarına oturtmuş değiller" dedi.

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