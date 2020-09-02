FETÖ'nün fonladığı Tele1'e destek yine yandaşı CHP'den geldi

RTÜK, CHP yandaşı Tele 1'e programlarında kanuna aykırı ifadelerin kullanılması dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma cezası vermişti. Tele1'in 5 günlük cezası bu geceden itibaren resmen başlıyor.

TELE1'E DESTEK YANDAŞLARINDAN GELDİ

Toplumu kin ve düşmanlığa sürükleyen yayınlarıyla halk tarafından topa tutulan Tele1'in terör sevici politikası cezasız kalmadı. Tele1'in aldığı cezaya karşı çıkanlar da yine kendi destekçileri oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li vekil Veli Ağbaba, TKP gibi terör seviciler, CHP yandaşı Tele1'in Twitter'da başlattığı kampanyaya destek verdi.

TERÖRİSTE SELAM GÖNDERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak'a övgüler yağdırmıştı.

Tele1'e destek verenlerin başında gelen CHP'li Kaftancıoğlu, "Tele1 bu gece yarısından itibaren 5 gün süreyle hukuksuz bir şekilde karartılıyor. Ekran karartarak hakikatin yayılmasını engelleyebileceklerini zannedenler bir kez daha yanılacaklar!" paylaşımında bulundu.

MECLİSE TERÖRİST SOKAN AĞBABA EKSİK KALMADI

Darbe çığırtkanlığı, halkı tehdit ve gazi meclise terörist sokacak kadar gözünü karartan CHP'li Veli Ağbaba da halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen Tele1'e destek verenler arasında yerini aldı.

Chp'li Ağbaba ile DHKP-C'li terörist Uğur Pektaş'ın yakınlığı gözler önüne serilmişti. PKK ve DHKP-C'den vazgeçemeyen Veli Ağbaba, başka bir skandala daha imza atmıştı.

ARKALARINDAKİ SERMAYEDE KİMİN PARMAĞI VAR?

CHP yandaşı Halk TV'nin Abdullah Gül ve İngiltere'ye ilişkin eleştirilerinden rahatsız olmuş olabileceğini ifade eden Cevizoğlu, "Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi. Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım." paylaşımında bulunmuştu.

Cevizoğlu'nun "İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım" ifadeleri terör sempatizanı kanalın arkasındaki dış güçleri ortaya çıkardı.

MERDAN YANARDAĞ'I FONLAYAN FETÖ MÜ?

TELE 1 kanalının kuruluşundaki finans kaynağına ilişkin çok çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Yurt Gazetesinin sahibi Durdu Özpolat, TELE 1 kanalının FETÖ firarisi ve Koza Holding eski sahibi Akın İpek'in desteği ile kurulduğunu açıkladı.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, yazısında "Acaba 'Biz kaç kişiyiz' diye kafaladığı Kemalistleri KanalTürk'le birlikte Akın İpek'e devreden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bu tartışma için ne düşünüyor? Bu alengirli medya operasyonlarının kompedanı sizsiniz? Ne diyorsunuz, 2000 TL maaşla televizyon sahibi olmasının hikmeti sorgulanan Merdan Yanardağ'ın sırrı nedir Tuncay Bey?" ifadelerini kullandı.

2 BİN TL'YE İŞ İSTERKEN TELE1'İ NASIL KURDU?

Tele 1 televizyonunun sahibi Merdan Yanardağ ile eski patronu Durdu Canbolat arasında sert bir polemik yaşanıyor.

Yurt gazetesinin sahibi CHP'li Durdu Özbolat, Tele 1 televizyonunun patronu Merdan Yanardağ'ın kendisi hakkındaki sözlerine sosyal medya üzerinden çok sert cevap verdi.

Özbolat, Yanardağ'a, "Tele 1'in kaynağı benden çaldığın paralar mı, yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" diye sordu.

Merdan Yanardağ gazeteci Cüneyt Özdemir'in, "Tele 1'in arkasında kim var? Hangi para ile kuruldu?" sorularını yöneltmesi ile yeniden gündem olmuştu.

Özdemir ile Yanardağ arasında başlayan tartışmaya Durdu Özbolat da dahil oldu.

Özbolat, kendisi hakkında ortaya atılan iddialar sonrası Merdan Yanardağ'a cevap verdiği tweetler paylaştı.

Durdu Özbolat, "Tele 1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; Kaynak benden çaldığın paralar mı, yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı? Barış TV'yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1'i kurdun, Barış TV'yi kime sattın? diye sordu.

Özpolat, Merdan Yanardağ'ın Yurt gazetesi ve Yurt TV'de yaptıkları ile ilgili 28 Kasım 2019 günü verdiği röportajda da; "Benden 2 bin lira maaş ile iş isteyen Merdan Yanardağ medya patronu oldu." demişti.