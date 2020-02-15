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15.02.2020

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de flaş CHP-FETÖ itirafı | Video

Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, FOX TV'de CHP ile FETÖ işbirliğini açıkça itiraf etti. FOX TV yayınına katılan Zeyrek "CHP, düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla FETÖ’nün yaptığı bir takım icraatlere destek oldu" diyerek FETÖ'nün siyasi ayağının CHP'de olduğunu gözler önüne serdi.

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