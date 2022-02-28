28 Şubat 2022, Pazartesi
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Sosyal medyada savaş ile ilgili kara propaganda nasıl yürütülüyor?
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden gelen haberler ve görüntülerde tartışma konusu oluyor. Resmi kaynakların yetersiz bilgi akışı sağlaması nedeniyle sosyal medya da ortaya çıkan sahte haber ve fotoğraflar ortalığı karıştırıyor. Öte yandan tartışmalı açıklamalar da propaganda yöntemi olarak kullanıyor. Peki sosyal medyada savaşla ilgili kara propaganda yöntemleri neler? Sosyal medyada savaş kara propagandası nasıl yürütülüyor? Propaganda nasıl yürütülüyor? Sosyal medyada savaşla ilgili kara propaganda yöntemleri neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan değerlendirdi.