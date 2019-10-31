Sosyal medya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabını konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cenevre'de yabancı basının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun "Ateşkesin uzatılmasını da görüşecek misiniz?" sorusu üzerine açıklamalarda bulunarak toplantıya katılmak üzere ortamdan ayrılan Çavuşoğlu'nun, merdivenleri çıkarken "Teröristlere yer yok" ifadesini kullandığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.