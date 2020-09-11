Son dakika haberi... Yunanistan'da Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Meis Adası'nın ardından hukuksuz bir şekilde Karaada'ya da asker sevkiyatı yapılıyor. Antalya Kaş'ta sıcak görüntüler kaydedildi. Yunanistan zodyak botunda komandolar görüntülendi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında anlattı.

Yunanistan'da Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Meis Adası'nın ardından hukuksuz bir şekilde Karaada'ya da asker sevkiyatı yapılıyor. Antalya Kaş'ta sıcak görüntüler kaydedildi. Yunanistan zodyak botunda komandolar görüntülendi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında anlattı.



