30 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına sert tepki

Son dakika... ,"Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın 'na yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına sert tepki
Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." denildi.
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