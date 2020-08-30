Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına sert tepki
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı,"Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." dedi.
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Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." denildi.