Restorana silahlı saldırının arkasından haraç çetesi çıktı! Talimat yurt dışından

İstanbul Zeytinburnu'nda 12 Ağustos'ta Basri Baba Restoran'a düzenlenen ve işletmeci Basri Türkeri ile müşteri Kenan Ç.'nin yaralandığı silahlı saldırının perde arkası ortaya çıktı. Haraç tehdidi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, talimatın yurt dışından verildiği, saldırının ise örgüt evinde planlandığına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.