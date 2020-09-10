Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tahriklerinin ardı arkası kesilmiyor. Akdeniz'deki provokatif hamleleriyle gerilimi tırmandıran Yunanlar bilindiği gibi, Meis Adası'na asker çıkarmıştı. İşgalci Yunan tarafı şimdi de Karaada'ya asker çıkartarak yeni bir provokasyona imza attı. TRT'nın aktardığı habere göre Yunanistan, Karaada'ya asker çıkardı ve bazı binaları karargaha çevirdi.
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Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan gerilim sürerken daha önce Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.
Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan gerilim sürerken daha önce Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.
TRT'nin aktardığı habere göre Yunanistan, Karaada'ya asker çıkardı ve bazı binaları da karargaha çevirdi.
Karaada'daki Yunan askerleri görüntülenirken, Meis- Karada arası nöbet değişimi yaptıkları da görüldü.
Karaada Türkiye'ye sadece 1.5 mil uzaklıkta yer alıyor.