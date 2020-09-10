10 Eylül 2020, Perşembe
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Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı

'ın 'deki tahriklerinin ardı arkası kesilmiyor. Akdeniz'deki provokatif hamleleriyle gerilimi tırmandıran Yunanlar bilindiği gibi, 'na asker çıkarmıştı. İşgalci Yunan tarafı şimdi de 'ya asker çıkartarak yeni bir provokasyona imza attı. 'nın aktardığı habere göre Yunanistan, Karaada'ya asker çıkardı ve bazı binaları karargaha çevirdi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020
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Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı

Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan gerilim sürerken daha önce Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.
TRT'nin aktardığı habere göre Yunanistan, Karaada'ya asker çıkardı ve bazı binaları da karargaha çevirdi.

Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Yunan askeri Meisten sonra Karaadaya çıktı YUNANİSTAN TAHRİKLERİNE DEVAM EDİYOR! YUNAN ASKERİ MEİS'TEN SONRA KARAADA'YA ÇIKTI

Karaada'daki Yunan askerleri görüntülenirken, Meis- Karada arası nöbet değişimi yaptıkları da görüldü.

Karaada Türkiye'ye sadece 1.5 mil uzaklıkta yer alıyor.

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