29 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.02.2020

Yunan polisi, sınırı geçmeye çalışan mültecileri dövüp paralarını aldı

Türkiye, İdlib’de yaşanan alçak saldırı sonrası sınır kapılarını açma kararı aldı. Bu karar sonrası mülteciler akın akın Avrupa’ya ulaşmak  için Edirne’ye gitti. Yunan polisinin müdahalesine maruz kalan mülteciler, aynı zamanda soğuk havaya ve açlığa karşı da mücadele veriyor. Pazarkule'de Yunan polisi göçmenleri dövüyor ve paralarını gasbediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele sürüyor. Sınır kapısında toplanan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor. Yunan polisi havaya ateş açarak düzensiz göçmenleri kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyor.

DAYAK VE GASP

İki göçmenin söylediğine göre; Yunanistan sınırındaki görevli güvenlik güçleri göçmenleri dövüp, eşyalarını alıp, paralarını gasbediyor. Yaklaşık 750 düzensiz göçmen ise, Yunan polisinin tel ve jilet kullanarak oluşturduğu tampon bölgede, kapıların açılacağı umuduyla bekliyor.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA KARŞI MÜCADELE

Geceyi ormandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçiren, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu düzensiz göçmenler, bir taraftan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

AÇLIKLA MÜCADELE

Gece yağış nedeniyle ıslanan toprak zeminde naylonlarla soğuktan korunmaya çalışan düzensiz göçmenler, açlıkla da mücadele veriyor. Edirne Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları insani yardım yapsa da düzensiz göçmenlerin sayısının giderek artması, yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.

Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti... YUNAN ASKERİNDEN SINIRDAKİ MÜLTECİLERE MÜDAHALE! 'SİZ NASIL BİR ŞEYSİNİZ!' DİYE İSYAN ETTİ...

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından flaş mülteci açıklaması SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN FLAŞ 'MÜLTECİ' AÇIKLAMASI
Son dakika: İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını |Video SON DAKİKA: İZMİR'DEN YUNANİSTAN'A MÜLTECİ AKINI |VİDEO
Bulgaristandan ABye Türkiye çağrısı BULGARİSTAN'DAN AB'YE TÜRKİYE ÇAĞRISI
Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakisten flaş açıklama! Müsamaha gösterilmeyecek SON DAKİKA: YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'TEN FLAŞ AÇIKLAMA! "MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...
Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...
Yunan polisi mültecilere bakın ne yaptı!
Yunan polisi mültecilere bakın ne yaptı!
34 askerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
34 askerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
Erdoğan İdlib şehidinin cenaze törenine katıldı
Erdoğan İdlib şehidinin cenaze törenine katıldı
Şehitlerin kemiklerini sızlattı! Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
Şehitlerin kemiklerini sızlattı! Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
Şehit annesi: Bin ölür, bin doğarız
Şehit annesi: Bin ölür, bin doğarız
Taksiciler ve mülteciler kavga etti
Taksiciler ve mülteciler kavga etti
Başkan Erdoğan: Milletime sesleniyorum...
Başkan Erdoğan: Milletime sesleniyorum...
İdlib'deki hain saldırı sonrası Erdoğan ilk kez konuştu
İdlib'deki hain saldırı sonrası Erdoğan ilk kez konuştu
NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğazda...
NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğazda...
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki!
Erdoğan açıkladı: Sayı 18 bin oldu bugün 25-30 bini bulabilir
Erdoğan açıkladı: Sayı 18 bin oldu bugün 25-30 bini bulabilir
Daha Fazla Video Göster