Yunan polisi, sınırı geçmeye çalışan mültecileri dövüp paralarını aldı

Türkiye, İdlib’de yaşanan alçak saldırı sonrası sınır kapılarını açma kararı aldı. Bu karar sonrası mülteciler akın akın Avrupa’ya ulaşmak için Edirne’ye gitti. Yunan polisinin müdahalesine maruz kalan mülteciler, aynı zamanda soğuk havaya ve açlığa karşı da mücadele veriyor. Pazarkule'de Yunan polisi göçmenleri dövüyor ve paralarını gasbediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele sürüyor. Sınır kapısında toplanan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor. Yunan polisi havaya ateş açarak düzensiz göçmenleri kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyor.

DAYAK VE GASP

İki göçmenin söylediğine göre; Yunanistan sınırındaki görevli güvenlik güçleri göçmenleri dövüp, eşyalarını alıp, paralarını gasbediyor. Yaklaşık 750 düzensiz göçmen ise, Yunan polisinin tel ve jilet kullanarak oluşturduğu tampon bölgede, kapıların açılacağı umuduyla bekliyor.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA KARŞI MÜCADELE

Geceyi ormandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçiren, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu düzensiz göçmenler, bir taraftan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

AÇLIKLA MÜCADELE

Gece yağış nedeniyle ıslanan toprak zeminde naylonlarla soğuktan korunmaya çalışan düzensiz göçmenler, açlıkla da mücadele veriyor. Edirne Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları insani yardım yapsa da düzensiz göçmenlerin sayısının giderek artması, yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.