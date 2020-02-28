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Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten flaş açıklama! "Müsamaha gösterilmeyecek"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRYAKOS MİÇOTAKİS'TEN İLK AÇIKLAMA!

Son dakika haberi... Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'de yaşanan olaylardan Yunanistan'ın sorumluluğu bulunmadığını, ülkesinin başkalarının aldığı kararların sonuçlarına katlanmak zorunda olmadığını belirtti.

Miçotakis, Twitter mesajında, İdlip'te yaşanan olaylardan sonra Yunanistan'ın olası yeni bir akınına karşı ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"HİÇBİR MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

"Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırlarında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum, Yunanistan'a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz."

Öte yandan Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan'ın Evros bölgesindeki Kastanies (Pazarkule) sınır kapısında geçişlerin, Avrupa'ya geçmek üzere 'ye gelen yaklaşık 300 düzensiz göçmenin tampon bölgeye girmesi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

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