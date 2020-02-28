Bulgaristan'dan AB'ye Türkiye çağrısı
Bulgaristan, Esad rejiminin Türk askerine saldırması ve Türkiye'nin mültecilere sınır kapılarını açmasının ardından AB'ye çağrıda bulundu. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye’nin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Suriye ve mülteciler konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.
"YÜZ YÜZE DE GÖRÜŞECEKLER"
Başkan Erdoğan'ın telefon trafiği devam ediyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ikili arasında görüşme kararı alındı.
"TÜRKİYE TEK BAŞINA..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin hemen ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Borisov, Erdoğan'la ele aldıkları konular hakkında kendisine bilgi verdiğini ifade etti.
Başbakanlık basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Borisov'un Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutması konusunda çağrıda bulunduğu kaydedildi.
Görüşmede, Türkiye'nin her geçen gün mülteci akını sorunu ile tek başına başa çıkması gerektiği hissine kapıldığını vurgulayan Borisov, bunun kimsenin çıkarına olmadığını dile getirdi. Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiklerini kaydeden Borisov, aynı zamanda AB'nin dış sınırı olan Bulgaristan-Türkiye sınırının korunması yönünde iki ülkenin ortak çabalarına dikkat çekti.
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