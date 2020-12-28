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Son dakika: Yılın son kabine toplantısı bugün! Gündemde neler var? Yeni koronavirüs tedbirleri alınacak mı? Kısıtlamalarda esneme olacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele gündemiyle toplanıyor.
2020'nin son kabine toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi ve tedavi süreci değerlendirilecek.
YENİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.
Toplantı sonrasında gözler açıklanacak yeni tedbirlerde olacak. Yılbaşı akşamı villa ya da otellerde eğlence düzenlenmemesi için alınacak önlemler paylaşılacak.
AŞI TAKVİMİNE SON ŞEKLİ VERİLECEK
Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek. Koronavirüs aşısına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları ele alınacak..