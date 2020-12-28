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Son dakika: Yılın son kabine toplantısı bugün! Gündemde neler var? Yeni koronavirüs tedbirleri alınacak mı? Kısıtlamalarda esneme olacak mı?

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Giriş: 28.12.2020 08:31
Güncelleme:28.12.2020 08:51
Son dakika haberi... Yılın son kabine toplantısı bugün Beştepe’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşı takvimi olacak. Peki yeni kısıtlama mı, esneme mi gelecek? Yeni tedbirler neler? Alınan kararları kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele gündemiyle toplanıyor.

2020'nin son kabine toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum, tedbirlerin verilere yansıması, aşı takvimi ve tedavi süreci değerlendirilecek.

YENİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda, 'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Toplantı sonrasında gözler açıklanacak yeni tedbirlerde olacak. Yılbaşı akşamı villa ya da otellerde eğlence düzenlenmemesi için alınacak önlemler paylaşılacak.

AŞI TAKVİMİNE SON ŞEKLİ VERİLECEK

Toplantıda, ve 'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek. Koronavirüs aşısına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları ele alınacak.

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