Son dakika haberi... Gara harekatı ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Katil PKK 13 sivili alçakça katletti. Peki operasyonlar genişleyecek mi? Sincar'a ve Kandil'e operasyonlar olacak mı? Olursa nasıl yapılacak? Gara harekatının detayları neler? Gara'da şehitlerin bulunduğu mağaranın özellikleri neler? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Gara harekatı ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Katil PKK 13 sivili alçakça katletti. Peki operasyonlar genişleyecek mi? Sincar'a ve Kandil'e operasyonlar olacak mı? Olursa nasıl yapılacak? Gara harekatının detayları neler? Gara'da şehitlerin bulunduğu mağaranın özellikleri neler? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.