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Son dakika: Yeni hedef Kandil mi? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Kandil'e bayrağı da çekersin ama...

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 12:28
Güncelleme:17.02.2021 13:30
Son dakika haberi... Gara harekatı ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Katil PKK 13 sivili alçakça katletti. Peki operasyonlar genişleyecek mi? Sincar'a ve Kandil'e operasyonlar olacak mı? Olursa nasıl yapılacak? Gara harekatının detayları neler? Gara'da şehitlerin bulunduğu mağaranın özellikleri neler? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Gara harekatı ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Katil PKK 13 sivili alçakça katletti. Peki operasyonlar genişleyecek mi? Sincar'a ve Kandil'e operasyonlar olacak mı? Olursa nasıl yapılacak? Gara harekatının detayları neler? Gara'da şehitlerin bulunduğu mağaranın özellikleri neler? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Yeni hedef Kandil mi? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Kandile bayrağı da çekersin ama... SON DAKİKA: YENİ HEDEF KANDİL Mİ? A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER: KANDİL'E BAYRAĞI DA ÇEKERSİN AMA...
PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haberde anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler... PKK GARA'DA 13 SİVİLİ NASIL KATLETTİ? ABDULLAH AĞAR A HABER'DE ANLATTI: ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BESLEYEN DEVLETLER...
Son dakika: AK Parti ve MHPden PKKnın katliamına sessiz kalan Millet İttifakına sert tepki: Terör örgütü PKKya PKK diyemeyenler... SON DAKİKA: AK PARTİ VE MHP'DEN PKK'NIN KATLİAMINA SESSİZ KALAN MİLLET İTTİFAKI'NA SERT TEPKİ: TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA PKK DİYEMEYENLER...

Son dakika: Başkan Erdoğandan yeni harekat sinyali! Bundan sonraki hedefler ne olacak? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ HAREKAT SİNYALİ! BUNDAN SONRAKİ HEDEFLER NE OLACAK?
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