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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni harekat sinyali! Bundan sonraki hedefler ne olacak?

A Haber
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Giriş: 17.02.2021 09:35
Güncelleme:17.02.2021 09:52
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik yeni harekat sinyali vermişti. Peki bundan sonraki hedefler ne olacak? Sincar ve Kandil'e harekat olacak mı? A Haber muhabiri Murat Sekban harita üzerinde anlattı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik yeni harekat sinyali vermişti. Peki bundan sonraki hedefler ne olacak? Sincar ve Kandil'e harekat olacak mı?

A Haber muhabiri Murat Sekban harita üzerinde anlattı.

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