Son dakika: Yeni hedef Kandil mi? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Kandil'e bayrağı da çekersin ama...
Son dakika haberi... Gara harekatı ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Katil PKK 13 sivili alçakça katletti. Peki operasyonlar genişleyecek mi? Sincar'a ve Kandil'e operasyonlar olacak mı? Olursa nasıl yapılacak? Gara harekatının detayları neler? Gara'da şehitlerin bulunduğu mağaranın özellikleri neler? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Gara harekatı ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Katil PKK 13 sivili alçakça katletti. Peki operasyonlar genişleyecek mi? Sincar'a ve Kandil'e operasyonlar olacak mı? Olursa nasıl yapılacak? Gara harekatının detayları neler? Gara'da şehitlerin bulunduğu mağaranın özellikleri neler? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
GARA OPERASYONU NASIL YAPILDI?
Bütün boyutlarıyla bakmak gerekiyor işe askeri boyutuyla bakıldığı zaman asker üstüne düşen görevi yapıyor yapmaya da hazırdır deyip gidebiliriz. Böyle baktığımızda harekat direktifi verilir o direktif gereğince her şey yapılır. Ama zaten şu anda sınırlarımıza yakın olan bölgelerde Türk askeri daha sınırımıza gelmeden teröristler önleyebilecek tedbirleri almış durumda.
YENİ HEDEF KANDİL Mİ?
Kandil'e de harekat yapılabilir. Hedef Kandil olur ama şöyle özellikleri var bu dağın 3'te 1'lik bölümü İran sınırında kalıyor. Siz eğer ki 3'te 2'lik bölümünde bu Gara'da yaptığımız operasyon gibi çok hızlı bir şekilde bir operasyonu yapmak mümkün.
"BAYRAĞI DA ÇEKERSİN AMA…"
Aslında kolay bayrağı da çekersin psikolojik etkiyi de yaratırsın. Ama söylediğim gibi kronikleşmiş ve bölgeye yapışmış İran'dan destek alan Irak Merkezi Yönetimi'nin kontrol edemediği Irak kuzeyindeki bölgede birçok konuyu petrolü bile orada istismar eden böyle bir yapıdan bahsettiğimiz için uluslararası bir sorun. Bununla ekonomik tedbirler açısından birçok şey yapılması lazım. Sosyal siyasal anlamda bir şey yapılması lazım. Esasen uluslararası çapta aynı zamanda anlaşmaya imza koymuş ülkelerin de evet ya bu ciddi bir sorun ben bunu Türkiye ile beraber çözmek istiyorum deyip irade göstermesi lazım. İşte ikiyüzlülük olup olmadığını o iradede görüyoruz.
TÜRKİYE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU
Türkiye elini taşın altına koydu. ABD'nin Körfez Savaşı'ndan beri bu bölgeyi istikrarsızlaştırmakla ilgili planı devam ediyor. Onlar sömürge gibi düşünüyorlar burayı biz ise güvenlik, istikrar, refah. Aynı modeli Suriye'de bu sefer uyguluyorlar.
O MAĞARADA NELER YAŞANDI?
Tokmakoğlu, 75 km genişlikteki arazide 9 odalı mağarada gerçekleştirilen operasyonu anlattı.
Gara'da indirilen ağır darbeden sonra terör örgütünün Kandil'den sahaya indirdiği bazı üst düzey elebaşlarına geri çekilme talimatı verdiği, ancak operasyonlar nedeniyle teröristlerin bu talimatı yerine getirmekte zorlandığı öğrenildi.
Devletin ilgili birimleri, TSK'nın Gara harekatı sonrası PKK'nın bundan sonraki olası tutumuyla ilgili birçok senaryoyu da içeren ayrıntılı değerlendirmeler yaptı. Yerel istihbarat kaynaklarından gelen bilgiler, telsiz ve uydu telefon görüşmelerine takılan konuşmalardan, örgütün Kandil'de kalan yönetimini burada tutmaya devam edeceği, sahaya indirilmiş üst düzey kadrolarına da Kandil'e geri dönme talimatı verdiği belirlendi.
Yine telsiz görüşmelerinden teröristlerin bu talimatı yerine getirmede zorlandığı belirlendi. Irak Kürt Bölgesi Yönetimi'nin de, PKK'ya karşı olması ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bağdat ve Erbil ziyaretleri sonrası Türkiye ile daha yakın işbirliğine önem vermesi nedeniyle, terör örgütünün Irak-Suriye sınırından Suriye'ye sızma girişimlerine sıcak bakmadığı değerlendiriliyor. Bundan dolayı PKK'nın önümüzdeki dönemde Kandil, Haseke ve Avaşin bölgesinde yoğunlaşmayı tercih edeceği öngörülüyor.
TSK'nın söz konusu bölgeleri hedef alması durumunda, PKK'nın özellikle Kandil'den İran'a yönelebileceği de yapılan değerlendirmeler arasında. Bu nedenle son dönemde İran'la istihbari düzeyde görüşmelerde yoğunluk yaşandığı öğrenildi.
AVRUPA'DA İADE HAMLESİ
Ankara, önümüzdeki dönemde PKK'nın Avrupa ayağına da yoğunlaşacak. Örgüt yöneticilerinin daha çok Belçika'da yaşaması nedeniyle bu ülke ile Türkiye arasında Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıklarından oluşan "Terörle mücadele mekanizması"nın diğer Avrupa ülkeleriyle de yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Üçlü mekanizmalar, karşılıklı istihbarat paylaşımının yanı sıra özellikle Avrupa'daki lider kadronun Türkiye'ye iadesini sağlamanın yollarını arayacak. Ancak Ankara, bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı el altından örgüte destek vermeleri nedeniyle Batı'daki mücadelede birçok engelle karşılaşılacağını da göz ardı etmiyor.