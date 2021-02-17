"BAYRAĞI DA ÇEKERSİN AMA…"

Aslında kolay bayrağı da çekersin psikolojik etkiyi de yaratırsın. Ama söylediğim gibi kronikleşmiş ve bölgeye yapışmış İran'dan destek alan Irak Merkezi Yönetimi'nin kontrol edemediği Irak kuzeyindeki bölgede birçok konuyu petrolü bile orada istismar eden böyle bir yapıdan bahsettiğimiz için uluslararası bir sorun. Bununla ekonomik tedbirler açısından birçok şey yapılması lazım. Sosyal siyasal anlamda bir şey yapılması lazım. Esasen uluslararası çapta aynı zamanda anlaşmaya imza koymuş ülkelerin de evet ya bu ciddi bir sorun ben bunu Türkiye ile beraber çözmek istiyorum deyip irade göstermesi lazım. İşte ikiyüzlülük olup olmadığını o iradede görüyoruz.