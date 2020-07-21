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Son dakika: Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Katil zanlısı benzin istasyonunda

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Giriş: 21.07.2020 17:45
Güncelleme:21.07.2020 18:00
Son dakika haberi... Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı benzin istasyonunda pet şişesine böyle benzin aldı.

Son dakika haberi... Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı, benzin istasyonunda pet şişesine böyle benzin aldı.

Zanlı elinde bulunan ve su içtiği pet şişesine benzin doldurttu. Zanlının rahat hareketleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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