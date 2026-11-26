Emekliye çifte zam asgari ücrete yansıyacak: İşte masadaki 5 formül ve yeni maaş hesapları!

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in A Haber canlı yayında aktardığı bilgilere göre, hükümet tarafından çalışmaları sürdürülen emekliye yönelik çifte zam formülleri, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu için de bir referans oluşturacak. Erdem'in masadaki enflasyon tahminleri üzerinden hesapladığı 5 formül kapsamında yüzde 35'lik artış senaryosunun gerçekleşmesi halinde net asgari ücret 37 bin 901 TL ile 38 bin TL seviyesine, brüt asgari ücret ise 44-45 bin TL civarına dayanacak.