Kop Dağı'nda ulaşım normale döndü! Hafta sonu yeni kar yağışı bekleniyor

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde gece saatlerinde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle yaşanan ulaşım aksaklıkları sona erdi. Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşım normale döndü. Bölgede kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken hafta sonundan itibaren yeni bir kar yağışı dalgası bekleniyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.