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Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı CHP’li çıktı

’da 5 gündür kayıp olan öğrencisi ’in katil zanlısı ’nın ’li vekillerin açıklamalarını kendi hesabı üzerinden paylaşması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı CHP’li çıktı

'da 5 gündür kayıp olan öğrencisi 'in (27) bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. tarafından öldürüldüğü belirtilen Gültekin'in cesedi Menteşe İlçesi'nde ormanlık alandaki varilin içerisinde bulundu. Kadın cesedinin Pınar Gültekin'e ait olduğu kesin tespit edilince eski sevgilisi Cemal Metin A. gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

BİR TEZAT DAHA ORTAYA ÇIKTI

Pınar Gültekin'in bir cinayete kurban gittiği haberi duyulunca siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok isim bu cinayete tepki gösterdi.

Ancak ihraç edilen 'li milletvekili Tuma Çelik'in amcasının kızına tecavüz ettiğine dair bilgilerin ardından sol kesim cinayete tepki gösterirken tecavüze tepki göstermemesi bir tezatı daha ortaya koymuş oldu.

CİNAYETİ İŞLEYEN CHP'Lİ ÇIKTI

Pınar Gültekin'in katil zanlısı 'nın sosyal medya hesabı üzerinden 'li vekillerin açıklamalarını paylaşması dikkat çekti.



(DAMLA KAYA/SABAH)

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