Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı CHP’li çıktı

BİR TEZAT DAHA ORTAYA ÇIKTI



Pınar Gültekin'in bir cinayete kurban gittiği haberi duyulunca siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok isim bu cinayete tepki gösterdi.

Ancak ihraç edilen HDP'li milletvekili Tuma Çelik'in amcasının kızına tecavüz ettiğine dair bilgilerin ardından sol kesim cinayete tepki gösterirken tecavüze tepki göstermemesi bir tezatı daha ortaya koymuş oldu.