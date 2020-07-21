Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya sahip çıktılar! Sosyal medyada büyük skandal

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. Cemal Metin Avcı da genç kızı boğarak öldürdü.



CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP, TAŞIMIŞ

Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı. Şüpheli Cemal Metin Avcı'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.





SOSYAL MEDYADA PROVOKASYONUN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Toplumsal linç ve karalama kampanyalarının merkezi olan sosyal medyada provokatörler yine boş durmadı. Katilin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Cemal Metin Avcı'yı korur nitelikte hesaplar açıldı. Söz konusu hesaplardan toplumsal infiale neden olacak provokatif paylaşımlar yapılması sosyal medyanın içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.