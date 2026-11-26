Milyonların gözü bu rakamlarda: Emekli zammı ve 2027 asgari ücret için kritik senaryolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağı müjdesini vermesinin ardından milyonlarca emekli yıl sonunda yapılacak zam oranını merakla beklerken, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği görüşmeler de önümüzdeki ay başlayacak. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin'in sorularını yanıtlayan Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yönelik yeni formüller ile asgari ücrette öne çıkan yüzde 30'luk artış senaryosuna ilişkin önemli kulis bilgilerini paylaştı.