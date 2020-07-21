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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı cesedi yakmak için benzin almış
Muğla'da Pınar Gültekin'i sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın, öldürdüğü genç kızın cesedini yakarak yok etmek için benzinlikten, pet şişeyle benzin aldığı ortaya çıktı. Pınar'ı aralarında çıkan tartışma sonrası vahşice öldürdüğünü itiraf eden cani adam, Pınar'ın kendisini ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiğini, kendisinden yüklü miktarda para isteyerek şantaj yaptığını söyledi.
Giriş Tarihi: 21.07.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 13:32
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