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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı cesedi yakmak için benzin almış

Muğla'da Pınar Gültekin'i sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın, öldürdüğü genç kızın cesedini yakarak yok etmek için benzinlikten, pet şişeyle benzin aldığı ortaya çıktı. Pınar'ı aralarında çıkan tartışma sonrası vahşice öldürdüğünü itiraf eden cani adam, Pınar'ın kendisini ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiğini, kendisinden yüklü miktarda para isteyerek şantaj yaptığını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 13:32
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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı cesedi yakmak için benzin almış

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmasının ardından Sabah muhabiri cinayetle ilgili özel bilgilere ulaştı.

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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı cesedi yakmak için benzin almış

Alınan bilgiye göre, Cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i bulmak için Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatı doğrultusunda, jandarma ve polislerden oluşan ekip, genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, işyeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı cesedi yakmak için benzin almış

PET ŞİŞEYLE BENZİN ALMIŞ…

Sabah'ın haberine göre; jandarma ekipleri, benzinlikten aracına benzin aldıktan sonra, büyük bir pet şişeyle ilave benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı'dan şüphelenerek takibe aldı ve zanlı ifadesinde cinayeti itiraf etti.

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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı cesedi yakmak için benzin almış

OLAY

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından göz altına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı cesedi yakmak için benzin almış

AKILALMAZ İFADE

Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.