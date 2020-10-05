Son dakika: Twitter'da Trump önlemi! Paylaşımları askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’un koronavirüse (Covid-19) yakalanması dünya gündemine oturdu. Tedavisi süren Başkan Trump’a iyi dilek mesajları yağarken hastalığı ciddiye almadığı gerekçesiyle eleştirenler de oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Trump’a karşı ölüm dileklerinde bulunan paylaşımlar için 1 kişiye veya bir gruba ciddi zarar vermeyi dileyen veya umut eden paylaşımları yasaklayan kötüye kullanım davranışı politikasını ihlal ettiğini duyurdu. Twitter’ın bu girişimini sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'un koronavirüse (Covid-19) yakalanması dünya gündemine oturdu. Tedavisi süren Başkan Trump'a iyi dilek mesajları yağarken hastalığı ciddiye almadığı gerekçesiyle eleştirenler de oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Trump'a karşı ölüm dileklerinde bulunan paylaşımlar için 1 kişiye veya bir gruba ciddi zarar vermeyi dileyen veya umut eden paylaşımları yasaklayan kötüye kullanım davranışı politikasını ihlal ettiğini duyurdu. Twitter'ın bu girişimini sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

TWITTER'DA TRUMP ÖNLEMİ

Twitter Donald Trump'a ölüm dileyen paylaşımları askıya aldı. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sanlav, "Twitter'ın bu yaklaşımı aslında gayet normal. Eleştirilebilecek konu şu burada bütün dünya ülkelerine Twitter eşit mesafede mi? ABD Başkanı için bu uygulanırken diğer ülkelerde bu kadar uygulanabiliyor? Türkiye'de ne kadar uygulanabiliyor? Artık bizim de böyle bir kanunumuz var. Biz de artık bu konuda doğrudan muhatap bulabileceğiz karşımızda" ifadelerini kullandı.