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Son dakika: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump hastanede tedavi edilecek

Son dakika haberleri... Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan Başkanı 'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Son dakika: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump hastanede tedavi edilecek

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

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TRUMP'IN DOKTORUNDAN FLAŞ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını haberleri ABD medyasının gündemine oturdu.

Dr. Sean P. Conley, Trump'ın aldığı ilaçlara dair bilgi verdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Conley'in yazılı açıklamasını paylaştı. Açıklamada, Trump'ın önlem olarak 8 gramlık bir 'antikor kokteyli' aldığı belirtildi.

"YORGUN AMA MORALİ YERİNDE"

Conley, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanın yorgunluğu devam ediyor ancak morali iyi. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Sonraki adımlara dair Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız" denildi.

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