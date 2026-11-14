Asgari ücrette zam hesabı değişti! İşte kulislerde konuşulan 3 formül ve komisyon takvimi

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için masadaki zam senaryoları da yukarı yönlü güncellendi. Halen 28 bin 75 lira olan asgari ücret için kulislerde yüzde 29,5, yüzde 33,7 ve yüzde 35 olmak üzere üç farklı formül öne çıkarken, gözler aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, Ankara kulislerinde konuşulan son rakamları, komisyon takvimini ve tarafların masadaki beklentilerini canlı yayında aktardı.