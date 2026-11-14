İstanbul için saat verildi: Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İşte en çok yağış alacak ilçeler

İstanbul'da lodosla başlayan olumsuz hava koşullarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliğinden peş peşe uyarılar gelirken, A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek canlı yayında havanın seyrine ilişkin kritik detayları paylaştı. Mevcut durumda 18 ile 22 derece arasında seyreden hava sıcaklığının soğuk cephe geçişi ve rüzgarın yıldız-karayel yönüne dönmesiyle akşam saatlerinde 10-12 derecelere kadar düşeceği bildirildi. Saat 15.00 ile 21.00 arasındaki 6 saatlik zaman diliminde İstanbul'un kuvvetli yağışın etkisi altında kalacağını belirten Adil Tek, yarım saat ile bir saat içinde metrekareye 40-50 kilogram yağış düşebileceğini vurgulayarak alt geçitlerde yaşanabilecek risklere karşı uyarıda bulundu.