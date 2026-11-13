-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Hayata erken merhaba diyen minik kahramanlar! Prematüre bebekler ve aileleri Samsun'da buluştu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Hayata erken merhaba diyen minik kahramanlar! Prematüre bebekler ve aileleri Samsun'da buluştu

Samsun Şehir Hastanesi, hayata erken gözlerini açarak zorlu bir yaşam mücadelesi veren prematüre bebekler ve ailelerini anlamlı bir etkinlikte buluşturdu. Yoğun bakımda başlayan, kimi zaman aylarca süren sabır ve umut dolu süreci geride bırakan minik kahramanlar, aileleriyle birlikte bir araya geldi. Hastane yetkililerinin düzenlediği buluşma, prematüre bebeklerin hayata tutunma mücadelesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Mersin'deki taşkınlar sonrası sel tehlikesi yeniden gündemde! Bilim insanlarından önemli uyarı
Sonraki Video
Mersin'deki taşkınlar sonrası sel tehlikesi yeniden gündemde! Bilim insanlarından önemli uyarı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar