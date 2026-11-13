Hayata erken merhaba diyen minik kahramanlar! Prematüre bebekler ve aileleri Samsun'da buluştu

Samsun Şehir Hastanesi, hayata erken gözlerini açarak zorlu bir yaşam mücadelesi veren prematüre bebekler ve ailelerini anlamlı bir etkinlikte buluşturdu. Yoğun bakımda başlayan, kimi zaman aylarca süren sabır ve umut dolu süreci geride bırakan minik kahramanlar, aileleriyle birlikte bir araya geldi. Hastane yetkililerinin düzenlediği buluşma, prematüre bebeklerin hayata tutunma mücadelesini bir kez daha gündeme taşıdı.