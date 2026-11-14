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Antalya'da tarihi zirve: COP31'de ikinci hafta başlıyor! Bakan Kurum'dan dünyaya çağrı: Verilen sözleri somut kararlara dönüştüreceğiz
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Antalya'da tarihi zirve: COP31'de ikinci hafta başlıyor! Bakan Kurum'dan dünyaya çağrı: Verilen sözleri somut kararlara dönüştüreceğiz

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) ilk beş günlük süreç geride kalırken, ikinci hafta mesaisi bakanlar düzeyindeki yoğun temaslarla başlıyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye ve Avustralya heyetlerinin üç tur istişare gerçekleştirdiğini ve müzakerelere ilişkin ilk değerlendirme belgesinin yayımlandığını açıkladı. 330 bakan ve 100 bin katılımcının yer aldığı zirvede eylem gündeminin sorunsuz şekilde açıldığını belirten Kurum, verilen sözlerin ve hedeflerin sahada somut kararlara dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Büşra Arga
Editör
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