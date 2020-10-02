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Biden da test yaptırdı: Koronavirüse yakalanan Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmişti

Başkanı 'ın koronavirüse yakalanmasının ardından test yaptıracağını açıklayan ABD Başkan Adayı ve eşi 'ın test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi. İki liderin salı günü canlı yayında karşı karşıya gelmesinin ardından Donald Trump koronavirüse yakalanmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Biden da test yaptırdı: Koronavirüse yakalanan Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmişti

ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın yeni tip koronavirüs testinin "negatif" çıktığı bildirildi.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, Biden çiftinin bugün Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonuçlarının "negatif" çıktığını belirtti.

TRUMP'TAN SONRA TEST YAPTIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Salı günkü canlı yayın tartışmasında ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelen Biden, Trump ve eşinin Kovid-19'a yakalanmasının ardından bugün test yaptıracağını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı.

TRUMP VE EŞİ EVİNDE KARANTİNADA

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

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