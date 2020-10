Biden da test yaptırdı: Koronavirüse yakalanan Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmişti

ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın yeni tip koronavirüs testinin "negatif" çıktığı bildirildi.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, Biden çiftinin bugün Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonuçlarının "negatif" çıktığını belirtti.

TRUMP'TAN SONRA TEST YAPTIRACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Salı günkü canlı yayın tartışmasında ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelen Biden, Trump ve eşinin Kovid-19'a yakalanmasının ardından bugün test yaptıracağını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!