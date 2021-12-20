TÜSİAD'ın kirli hedefi: Dolarizasyon peşindeler! A Haber canlı yayınında flaş sözler

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Ödül töreninde TÜSİAD'a çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları “Canan Barlas ile Gündem” programında masaya yatırıldı. Ekonomist Profesör Doktor Cemal Zehir, dünden bugüne TÜSİAD'ın tartışma yaratan açıklamalarını eleştirdi ve 28 Şubat post-modern darbe girişiminde yaşananları hatırlattı. Öte yandan Zehir, TÜSİAD'ın dolarizasyon peşinde olduğunu iddia etti.

A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında konuşan Ekonomist Profesör Doktor Cemal Zehir, TÜSİAD'a ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"DOLARİZASYON PEŞİNDELER"

TÜSİAD'ın 12 Mart Muhtırası'nın ardındam kurulduğunu hatırlatan Zehir, "TÜSİAD'a normal iş adamları üye olamıyor, belli bir sermaye büyüklüğüne sahip olanlar üye olabiliyor. Bu büyük sermaye gruplarının dolarizasyon peşinde koştuklarını görüyoruz. TÜSİAD, 28 Şubat sürecinden Refah-Yol Hükümeti'nin gitmesi için en büyük harcamayı yaptı. İsmini vermek istemediğim Türkiye'nin en büyük bir iş adamlarından birisinin o dönem Hürriyet gazetesine verdiği röportajda 'Hükümetin gitmesi için 82 trilyon para harcadım' diyor. Aynı TÜSİAD 2008'de ise AK Parti'ye IMF ile anlaşma çağrısı yapıyor ve Gezi Parkı olaylarını destekliyor." İfadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri töreninde faizle ilgili konuşurken "Neymiş faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca TÜSİAD'a yönelik "Ey TÜSİAD ve yavruları. Sizin tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam. Kalkıpta hükümetle mücadeleye kalkmayın. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum." dedi.