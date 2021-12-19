Son dakika: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

"Vakfımızın kurucularından birinin de rahmetli Turgut Özal olduğunu hatırlatmak isterim. İlim Yayma Cemiyeti'nden hizmetimi aldım, yetiştim. Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletimizin mili ve manevi yönlerini güçlendirmek için verdiği hizmetler saymakla bitmez. Cemiyetmimz inşallah hayırlı hizmetlerini artırarak sürdürecek.

Yerli ve milli duruşuyla İlim Yayma Cemiyeti ülkemizde bu konuda öncülük eden kuruluşlardan biridir.

Eğitim öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şart. İlim Yayma Ödülleri'nin akademi dünyasında gördüğü ilgi, cemiyetimizin ve vakfın bu alanda sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor. Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetimizin hizmetlerine katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Cemiyetimizin kuruclarından destekçilerinden ve bağışçılarından ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum

İşe ilim irfan bayrağını yükselterek başlamalıyız.

Mazlum ve mağdurların gözlerinde beliren umut ışığı bizi ne kadar ferahlatıyorsa, çarpık düzenin pervasız saldırıları da o kadar canımızı yakıyor.

İnsanlara zulmedenlerin evlerinin bir gün viran olması kaçınılmazdır.

Anadolu'daki varlığımızı nice badirelere rağmen sürdürmeyi başardık. Çok bedel ödedik ancak sancağı hiç yere düşürmedik.

Ekonomimize kur ve faiz üzerinden kurulan kumpasları hatırlayın

Neymiş faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin.

Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz.

Ey TÜSİAD ve yavruları. Sizin tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam. Kalkıpta hükümetle mücadeleye kalkmayın. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum.

Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır.

Aslında son 8 yıldır yaşadığımız her hadisenin bir tarafında ekonomi hep vardı.

Ayrıntılar geliyor...