Son dakika: Türkiye'den Musul Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen alçak saldırıya çok sert tepki

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen alçak saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Can kaybı yaşanmayan saldırının en sert şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, "Sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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