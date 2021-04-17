Son dakika | Türkiye'de ilk! VLP temelli koronavirüs aşısı için Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank gönüllü oldu

Son dakika haberleri... TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü olan Bakan Varank, ilk doz aşıyı Ankara Onkoloji Hastanesi’nde oldu. Peki aşı kaç doz yapılacak? İngiliz mutasyonuna karşı etkili olacak mı? Aşı ne zaman piyasaya çıkacak? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Bakan Varank, koronavirüse karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü oldu. Varank, geceyi hastanede gözlem altında geçirecek.

Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilecek Varank, geceyi hastanede geçirdikten sonra pazar günü taburcu edilecek.

AŞININ YIL SONUNDA PİYASAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yeni teknolojiyle üretilen aşı çalışmamızı sene sonuna kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.

VLP aşısının mayıs içerisinde Faz 2 çalışmalarına geçilmesinin beklendiğini söyleyen Varank, İngiliz mutasyonuna karşı etkinliği bu aşamada deneneceğini ifade etti.

21 GÜN SONRA İKİNCİ DOZU OLACAK

Bakan Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak. Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi'nde Varank gibi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gönüllü oldu.

"Dünyaya şifa olacak başarılı bir aşıyı ortaya çıkarmak istiyoruz"

Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunun ardından açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de ve dünyada yenilikçi bir aşı teknolojisi olan VLP aşısında Faz-1 gönüllüsü olduk. Ocak 2020 tarihinde aşı ve ilaç çalışması yapan hocalarımızla görüştük. Bazı hocalarımız Türkiye'de aşı üretme kabiliyeti olduğunu söylemişti.

Dünyada çok inovatif kabul edilen bir aşı türü VLP. DSÖ listesine göre dünyada 4 tane insan çalışmasına geçmiş VLP aşı adayı var. Bu aşının dünyadakilerden farklı özellikleri var. Neticelerinin de etkin olacağına inanıyoruz Faz-1 gönüllüsü olmak çok önemli. Türkiye'de Faz-1 çalışması aşıda çok fazla yapılmadı. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, aşı sıranız gelince lütfen aşılarınızı yaptırım. Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorsanız çekinmeyin, biz aşımızı yaptırdık. Sene sonuna kadar Faz-3 çalışmasını tamamlamak istiyoruz. Dünyaya şifa olacak başarılı bir aşıyı ortaya çıkarmak istiyoruz"