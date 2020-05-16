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Son dakika: Türkiye'de camiler ne zaman açılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi: 12 Haziran... |Video

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Giriş: 16.05.2020 11:38
Güncelleme:16.05.2020 11:40
Son dakika haberine göre, Vatandaşların yanıt aradığı 'Türkiye'de camiler ne zaman açılacak?' sorusuna Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş katıldığı bir canlı yayında cevap verdi. Müjdeli haberi veren Erbaş, "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş özel bir TV kanalında katıldığı sahur programının canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin genel soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi. Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.

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Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.

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