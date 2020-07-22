22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı

Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2020 14:51
Güncelleme:22.07.2020 15:01
Son dakika...Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi. Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi.

Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı.

İŞTE DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILAN LİBYA KONUSUNDA TÜRK-RUS YÜKSEK DÜZEYLİ İSTİŞARELER ÜZERİNE ORTAK AÇIKLAMA...

Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla liderleri 8 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da bir girişim başlatan Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu,

- Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM Şartı'nın amaçları ve ilkelerine güçlü bağlılıklarını yineleyerek;

- Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına ve sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM kolaylaştırıcılığında siyasi bir süreçle çözülebileceğine dair inançlarını ifade ederek;

- BM Güvenlik Konseyince belirlenen Libya'daki terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliğini vurgulayarak;

- Ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönünde kararlılıklarını yineleyerek;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

1. Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi,

2. Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eşgüdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyalogun ilerletilmesinin sağlanması,

3. Güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi,

4. Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu'nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova'da yapılması.

Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı
Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı
Merak edilen görüntüler! Türkiye ve Rusya...
Merak edilen görüntüler! Türkiye ve Rusya...
HDP'ye sert tepki: Siz bunun sessiz ortaklarısınız
HDP'ye sert tepki: Siz bunun sessiz ortaklarısınız
FETÖ'cü Öz’ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı
FETÖ'cü Öz’ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle!
Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle!
İçişleri'nden flaş Gülistan Doku açıklaması
İçişleri'nden flaş Gülistan Doku açıklaması
TTK Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti
TTK Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti
Okullar için 2 farklı senaryo hazır!
Okullar için 2 farklı senaryo hazır!
FETÖ ile mücadele mesajı
FETÖ ile mücadele mesajı
Kılıçdaroğlu HDP’li tecavüzcüyü anmadan kadına şiddete tepki gösterdi
Kılıçdaroğlu HDP’li tecavüzcüyü anmadan kadına şiddete tepki gösterdi
Siber polisten dev operasyon
Siber polisten dev operasyon
Türkiye'den Yunanistan'a: Reddediyoruz
Türkiye'den Yunanistan'a: Reddediyoruz
Daha Fazla Video Göster