Son dakika: Türkiye Gençlik Zirvesi | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne önemli açıklamalarda bulundu. "Ülkemizde bir kısım medya ve muhalefet gençleri tanımak yerine genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları genç tanımı milyonlarca insanı yaftalıyor" diyen Başkan Erdoğan, "Gençlere ulaşmak, gençlerin duygularını istismar etmekle olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları dinlemek, onlara kulak vermek, onlarla duygudaşlık gerekir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

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