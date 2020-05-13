Son dakika: Türkiye 5 ayda normalleşecek! İşte normalleşme takvimi |Video

Son dakika haberi... Türkiye’de koronavirüsle kapsamında kademeli normalleşme nasıl olacak? Hangi adımlar nasıl atılacak? 11 Mayıs’ta normalleşmenin ilk adımı atıldı şimdi nasıl adımlar atılacak? Yeni normal hayata kademeli geçiş nasıl gerçekleşecek? A Haber ekibinden Ece Altuğ, canlı yayında Ankara’dan aktardı. İşte Türkiye'de normalleşme takvimi...

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüsle kapsamında kademeli normalleşme nasıl olacak? Hangi adımlar nasıl atılacak? 11 Mayıs'ta normalleşmenin ilk adımı atıldı şimdi nasıl adımlar atılacak? Yeni normal hayata kademeli geçiş nasıl gerçekleşecek? A Haber ekibinden Ece Altuğ, canlı yayında Ankara'dan aktardı.

İşte Türkiye'de normalleşme takvimi...

*12 Haziran itibariyle Cuma namazı cami dışında kılınacak.

*Nikah ve düğün salonları kademeli açılacak

*Kara, deniz, tren ve havayolu seferleri Mayıs sonu kısmi olarak başlayacak.

*65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak.

*Otel, motel ve pansiyonlar 27 Mayıs'ta müşteri kabulüne başlayacak.

* İç hat uçuşları ve dış hat uçuşları bu ay sonu başlatılacak.

*Cezaevlerinde önce kapalı görüş, ardından açık görüş serbest bırakılacak.

*Adli süreç Haziran ortasında eski işleyişine dönecek.

*Askerler Haziran başında terhis edilecek. Ardından askere alımlara başlanacak.

*Kapalı spor tesisleri ve özel spor tesisleri faaliyete geçebilecek. Gençlik kampları kısıtlı olarak devreye sokulacak.