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Son dakika: Türk Dışişleri'nden Rusya'ya 'PKK' uyarısı

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Giriş: 31.08.2020 18:18
Güncelleme:31.08.2020 18:19
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'de yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesini ve Rus resmî makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz."

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