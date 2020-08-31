- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Türk Dışişleri'nden Rusya'ya 'PKK' uyarısı
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'de yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:
"Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesini ve Rus resmî makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz."