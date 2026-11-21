Emine Erdoğan'dan kadın kooperatiflerine destek mesajı: "Ülkemizin geleceğine yatırım"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı"nda konuştu. Kadın kooperatiflerinin desteklenmesinin ülkenin geleceğine yatırım olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kadınlar ürettikçe aileler güçlenir, çocuklar daha iyi imkânlara kavuşur" ifadelerini kullandı.
Doğukan HavuzEditör
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