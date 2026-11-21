AFAD'ın arama kurtarma köpeklerine enkazda özel eğitim! Olası afetlere karşı zorlu tatbikat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, olası afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin en önemli yardımcıları arasında yer alan özel eğitimli köpekler, enkaz altında kalanlara en kısa sürede ulaşabilmek için her gün tatbikatlara katılıyor. Gerçek afet senaryolarını esas alan eğitimlerle köpeklerin arama kurtarma kabiliyetleri geliştiriliyor.