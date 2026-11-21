Uluslararası uyuşturucu baronlarına İstanbul'da darbe! Kırmızı bültenle aranan örgüt yöneticisi yakalandı

Brezilya tarafından uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatlarını organize eden suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu belirlenen Skrıjelj'in, Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin alıcısı olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.