"Rusya'dan PKK'ya resmi davet"

Irak medyasında terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye sorumlularının Rus yetkililer ile resmi görüşmeler yaptıkları öne sürüldü. Putin'in PKK'nın bazı sözde sorumlularını Moskova'ya davet ettiği iddia edildi. Yaşanan sıcak gelişmelerin detaylarını Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiye canlı yayında anlattı.

Suriye ve Libya'da Türkiye ile bazı konularda anlaşamayan Rusya, skandal bir kararla PKK-YPG'nin terör örgütlerinin sözde Suriye temsilcilerini Moskova'ya davet ettiği iddia edildi. Irak kaynaklı bir haber ajansına göre Putin'in terör örgütü elebaşlarını Moskova'ya davet ettiği ve bazı anlaşmaların yapılacağı iddia edildi.

Rusya'dan ise bu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.