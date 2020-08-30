30 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya'dan PKK elebaşlarına resmi davet skandalı | Detayları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

Rusya'dan PKK elebaşlarına resmi davet skandalı | Detayları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2020 19:00
Güncelleme:30.08.2020 19:17
Irak medyasında terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye sorumlularının Rus yetkililer ile resmi görüşmeler yaptıkları öne sürüldü. Putin'in PKK'nın bazı sözde sorumlularını Moskova'ya davet ettiği iddia edildi. Yaşanan sıcak gelişmelerin detaylarını Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiye canlı yayında anlattı.

Suriye ve Libya'da Türkiye ile bazı konularda anlaşamayan Rusya, skandal bir kararla PKK-YPG'nin terör örgütlerinin sözde Suriye temsilcilerini Moskova'ya davet ettiği iddia edildi. Irak kaynaklı bir haber ajansına göre Putin'in terör örgütü elebaşlarını Moskova'ya davet ettiği ve bazı anlaşmaların yapılacağı iddia edildi.

Rusya'dan ise bu iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Rusya'dan PKK'ya resmi davet
"Rusya'dan PKK'ya resmi davet"
Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı
Yunanistan Meis Adası’na asker konuşlandırdı
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış
17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış
Bilim kurgu filmlerini aratmayan proje
Bilim kurgu filmlerini aratmayan proje
'Maske tak' uyarılarına öfkelendi!
'Maske tak' uyarılarına öfkelendi!
Ünlü meydanlar boş kaldı
Ünlü meydanlar boş kaldı
Korkunç kaza: 1'i çocuk 3 kişi öldü!
Korkunç kaza: 1'i çocuk 3 kişi öldü!
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti
Japonya'yı karıştıran iddia!
Japonya'yı karıştıran iddia!
'Çar Bombası'nın patlama anı
'Çar Bombası'nın patlama anı
Rus Siyaset Bilimci: Türkiye büyük oyun değiştirici
Rus Siyaset Bilimci: Türkiye büyük oyun değiştirici
Daha Fazla Video Göster