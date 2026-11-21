Mardin'de 4 çocuk annesinin şüpheli ölümünde kan donduran ifadeler! Tanıklar konuştu: "Onu aşağı attım"

11 Ağustos'ta 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Bedriye Naz'ın ölümüne ilişkin davada çarpıcı ifadeler ortaya çıktı. Eşe karşı kasten öldürme suçundan yargılanan tutuklu sanık Levent Naz, suçlamaları reddederek eşinin kendisini aşağı attığını öne sürdü. Tanıklar ise sanığın olay sonrası eşini aşağı attığını söylediğini iddia etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.