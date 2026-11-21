Şanlıurfa'da korkutan olay! Meyve aromalı içecek sandığı fare zehrini içen genç kız hastanelik oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki D.N.Ç., mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içti. Dilekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir süre sonra rahatsızlanan genç kızın ailesi, durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından D.N.Ç., Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doğukan HavuzEditör
Doğukan Havuz ahaberinternet@ahaber.com.tr